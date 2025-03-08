«Прибежит в Москву?»: Хазин назвал последние страны, в которых Зеленский еще может спастись

Владимир Зеленский оказался в ситуации, из которой есть только два плохих для него выхода. Экономист Михаил Хазин поделился мыслями о том, в каких странах лидер киевского режима может скрыться при худшем варианте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии