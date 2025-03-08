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«Прибежит в Москву?»: Хазин назвал последние страны, в которых Зеленский еще может спастись

«Прибежит в Москву?»: Хазин назвал последние страны, в которых Зеленский еще может спастись

Владимир Зеленский оказался в ситуации, из которой есть только два плохих для него выхода. Экономист Михаил Хазин поделился мыслями о том, в каких странах лидер киевского режима может скрыться при худшем варианте.

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