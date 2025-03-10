На прошлой неделе глава Минпромторга России Антон Алиханов попытался успокоить общественность, рассказав, что производство легкого самолета «Байкал» продолжается.
Малая авиация подтормаживает из-за двигателя
Комментарии
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Юрий Стенякин
зато по телеку хвастаются что мы придумали супер двигатель.
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19 час.
СХ
Сергей Храмов
Век малой авиации в России заканчивается из за большого расхода топлива и его цены. Суета вокруг Байкала говорит о тупике уровня этого самолёта РВСН.
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18 час.
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