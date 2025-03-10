Малая авиация подтормаживает из-за двигателя

зато по телеку хвастаются что мы придумали супер двигатель.

СХ

Сергей Храмов

Век малой авиации в России заканчивается из за большого расхода топлива и его цены. Суета вокруг Байкала говорит о тупике уровня этого самолёта РВСН.