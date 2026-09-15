"Почувствовал себя гораздо лучше": Тысячи людей пришли поклониться мощам Спиридона Тримифунтского

Также верующие могут приложиться и к мощам Дмитрия Донского. Очередь к обеим святыням общая.Тысячи верующих пришли к храму Христа Спасителя в Москве, чтобы поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского и частице мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.