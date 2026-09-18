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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева, Рыбакина, Швентек, Осака и Паолини сыграют на выставочном турнире в Сеуле

Мирра Андреева , Елена Рыбакина , Ига Швентек , Наоми Осака и Жасмин Паолини выступят на выставочном турнире в Сеуле, который пройдет с 26 по 28 декабря.

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