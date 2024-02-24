Два года как все начиналось

Благодарю за материал. Это прекрасно, что люди вдохновляются нашей спецоперацией, сколько талантливых художников поддерживают своим творчеством наших ребят, спасибо им за замечательные работы!

Светлана Митленко

Работ и правда очень и очень много! И песни пошли нужные и, пока документальные фильмы сняты, хотя уже вышли несколько фильмов, посвященные Альфе (Командир), летчику Пешкову (Небо), безусловно пять фильмов Пригожина. Так что начинают раскачиваться правильные силы!