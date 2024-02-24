Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Два года как все начиналось

Два года как все начиналось

Два года как все начинало Zакручиваться и колонны Vошли. Херсон, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Запорожье и Донбасс, Змеиный.

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Комментарии
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ВераВерная
Благодарю за материал. Это прекрасно, что люди вдохновляются нашей спецоперацией, сколько талантливых художников поддерживают своим творчеством наших ребят, спасибо им за замечательные работы!
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4 час.
Светлана Митленко
Работ и правда очень и очень много! И песни пошли нужные и, пока документальные фильмы сняты, хотя уже вышли несколько фильмов, посвященные Альфе (Командир), летчику Пешкову (Небо), безусловно пять фильмов Пригожина. Так что начинают раскачиваться правильные силы!
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4 час.

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