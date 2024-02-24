Два года как все начинало Zакручиваться и колонны Vошли. Херсон, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Запорожье и Донбасс, Змеиный.
Два года как все начиналось
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Благодарю за материал. Это прекрасно, что люди вдохновляются нашей спецоперацией, сколько талантливых художников поддерживают своим творчеством наших ребят, спасибо им за замечательные работы!
Ответить
4 час.
Светлана Митленко
Работ и правда очень и очень много! И песни пошли нужные и, пока документальные фильмы сняты, хотя уже вышли несколько фильмов, посвященные Альфе (Командир), летчику Пешкову (Небо), безусловно пять фильмов Пригожина. Так что начинают раскачиваться правильные силы!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии