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«Идет война внутри страны. Каждый мигрант — это враг»

«Идет война внутри страны. Каждый мигрант — это враг»

С учетом увеличивающейся угрозы со стороны террористов, нанятых Украиной, российскому обществу следует начать воспринимать как опасных всех незнакомцев и подозрительные предметы.

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