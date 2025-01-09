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McDonald’s собирается вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

McDonald’s собирается вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

McDonald’s, похоже, собирается вернуться в Россию. Похоже, что запасы идейности исчерпаны, ценности оказались не такими уж и ценными, ну а главное, что уж там скрывать – начальство меняется! Видимо, Трамп не собирается карать гигантов типа «Макдака» за работу на российском рынке.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Да честно говоря как-то пофиг, так как от названия качество продукции не прибавится, что в Макдональдсе, что во Вкусно и точке чего только не покушаешь, не принципиально - жрать хочется через час.
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2 час.

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