«Никуда не денется, сама принесет»: как муж и свекровь делили мои деньги за моей спиной

В уютной атмосфере семейного ужина Елена внимательно слушала слова свекрови. Валентина Петровна, женщина с мягкой улыбкой и проницательными глазами, подкладывала ей очередной кусок ароматного домашнего пирога.
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