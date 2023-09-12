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Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»

Рубиалес заявил, что поцеловал бы футболиста так же, как Эрмосо: «Без сомнений. То, что из этого устроили – безумие»

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0).

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