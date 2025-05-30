Россиянам объяснили, как правильно распланировать отпуск

Стоит прислушиваться к своим желаниям Для правильного планирования отпуска важно выделить средства, продумать маршрут и заранее собрать вещи, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.
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