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«Тревожный всплеск»: Европа в панике из-за роста венерических заболеваний

«Тревожный всплеск»: Европа в панике из-за роста венерических заболеваний

В Европе фиксируют рост венерических заболеваний. Это следует из ежегодного отчета о распространении заболеваний на территории ЕС, публикуемого Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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