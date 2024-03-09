«Тревожный всплеск»: Европа в панике из-за роста венерических заболеваний

В Европе фиксируют рост венерических заболеваний. Это следует из ежегодного отчета о распространении заболеваний на территории ЕС, публикуемого Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
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