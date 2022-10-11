Сивков: Удары по городам Украины — лишь предупреждение, дальше пострадают серьёзные объекты

Доктор военных наук Константин Сивков сделал заявление в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости. По его словам, массированный ракетный удар, который вчера, 10 октября, был нанесён по украинским городам, был всего лишь является демонстрацией.
Доктор военных наук Константин Сивков сделал заявление в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости. По его словам, массированный ракетный удар, который вчера, 10 октября, был нанесён по украинским городам, был всего лишь является демонстрацией.
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