Осень – время уборки урожая и подготовки к зиме

Осень – пора сбора урожая и подготовки к зиме. Чтобы предотвратить внезапное наступление холодов и обеспечить хороший урожай, наши предки очень рано учитывали признаки осени и сверялись с народным календарем.
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