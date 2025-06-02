Политика как он...
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Политика как она есть

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Военный ВСУ жаловался на нехватку воды на позициях у Андреевки

Военный ВСУ жаловался на нехватку воды на позициях у Андреевки

Бойцы Южной группировки российской армии обнаружили запись с телефона бойца ВСУ, на который боевик, воевавший в районе Авдеевки, жаловался на окружающие его условия.

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