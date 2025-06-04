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Календарь магнитных бурь на июнь 2025 года: как выжить метеозависимым людям

Календарь магнитных бурь на июнь 2025 года: как выжить метеозависимым людям

Июнь 2025 года станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды. Как рассказали Тульской службе новостей специалисты, ожидается, что в первый месяц дета магнитные бури будут частыми.

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