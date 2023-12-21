Проект «Пятая колонна»: «молчун», давний друг Пугачёвой, народный артист Геннадий Хазанов

Tania Еременко

Да кого ни возьми - режиссеры-евреи все русофобы... и так воспитывают своих артистов. Конечно, надо таких убирать, далеко ходить не надо, начиная с Иосифа Райхельгауза, Кипилла Серебренникова и так далее, дерьма в нашей Культуре хватает.