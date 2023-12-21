Хазанов Геннадий Викторович родился 1 декабря 1945 г. в Москве. Недавно маэстро стукнуло 78 лет. Обладая незаурядной внешностью и талантом, начал карьеру комика в начале 60-х, участвуя в студенческой самодеятельности и КВН.
Проект «Пятая колонна»: «молчун», давний друг Пугачёвой, народный артист Геннадий Хазанов
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Выходит, Галкин-Хазанов это близнецы-брательники. ИмХо.
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7 час.
Tania Еременко
Да кого ни возьми - режиссеры-евреи все русофобы... и так воспитывают своих артистов. Конечно, надо таких убирать, далеко ходить не надо, начиная с Иосифа Райхельгауза, Кипилла Серебренникова и так далее, дерьма в нашей Культуре хватает.
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7 час.
Скиф Туран
Советский артист эстрады и жид, Геннадий Хазанов как то то выступил с критическими высказываниями про Россию: «Я имею дело не с людьми, а с животными. <…> Патриотизм — это рабство….»
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6 час.
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