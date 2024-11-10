Песков: Трамп не говорит о желании нанести стратегическое поражение РФ

Трамп выгодно отличается от действующей администрации США тем, что не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, заявил 10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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