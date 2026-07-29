Западный берег и сектор Газа: Кордоны безопасности, ограничивающие въезд и выезд в лагерях беженцев Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс, были продлены ЦАХАЛом до 30 сентября на фоне продолжающихся контртеррористических операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии