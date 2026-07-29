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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: Кордоны безопасности, ограничивающие въезд и выезд в лагерях беженцев...

Западный берег и сектор Газа: Кордоны безопасности, ограничивающие въезд и выезд в лагерях беженцев Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс, были продлены ЦАХАЛом до 30 сентября на фоне продолжающихся контртеррористических операций.

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