Собирающий милостыню инвалид в форме ВСУ стал для городов Украины привычным зрелищем. Количество украинских солдат, оставшихся без конечностей, по минимальным оценкам официальной статистики давно превысило 50 тысяч человек.
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