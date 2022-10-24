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«Огромные потери!»: Карта боевых действий 24 октября 2022 на Украине. Последние новости фронта Донбасса сегодня. Военная спецоперация России на Украине, события сейчас 24.10.2022

«Огромные потери!»: Карта боевых действий 24 октября 2022 на Украине. Последние новости фронта Донбасса сегодня. Военная спецоперация России на Украине, события сейчас 24.10.2022

Последняя обновленная карта военных действий на Украине Оглавление: Спецоперация России на Украине 24 октября: Развитие событий, комментарии и заявления, экономика Боевые действия на Украине 24 октября: новая карта боевых действий на Украине 24.

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