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Царьград

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Ворвавшегося с ножом в детсад под Оренбургом не посадят

Ворвавшегося с ножом в детсад под Оренбургом не посадят

4 августа ему изменили меру пресечения, освободив из СИЗО. Но поехал он не домой. В Бугуруслане завершилось судебное разбирательство в отношении Ильи Миронова, обвиняемого в вооруженном нападении на дошкольное учреждение.

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