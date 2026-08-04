Ворвавшегося с ножом в детсад под Оренбургом не посадят

4 августа ему изменили меру пресечения, освободив из СИЗО. Но поехал он не домой. В Бугуруслане завершилось судебное разбирательство в отношении Ильи Миронова, обвиняемого в вооруженном нападении на дошкольное учреждение.
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