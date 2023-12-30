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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окленд (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Анисимовой, Возняцки – со Свитолиной

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Окленде, который пройдет на следующей неделе. Анна Блинкова в первом круге сыграет с квалифаером, а в случае победы выйдет на сильнейшую в паре Коко Гауфф (1) – Клэр Лю.

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