Беспилотники ВСУ нанесли удары по Белгородской области. Об этом сообщил Оперштаб региона в своем Telegram-канале.
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