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В Британии опубликовали детали предполагаемого мирного плана Трампа по Украине

В Британии опубликовали детали предполагаемого мирного плана Трампа по Украине

Daily Mail опубликовал предполагаемый мирный план Трампа по Украине Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине якобы обсуждался в политико-дипломатических кругах в Киеве.

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