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На ракетные удары ответим так, что «мало не покажется» – заявили в МИД РФ: что это может быть, и почему нам прямо не скажут

На ракетные удары ответим так, что «мало не покажется» – заявили в МИД РФ: что это может быть, и почему нам прямо не скажут

  По поводу ударов ВСУ ракетами США и Британии по РФ Дмитрий Медведев заявил в свой день рождения, что терпение России в вопросе применения ядерного оружия может закончиться: «и тогда всё.

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Комментарии
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Александр Бабин
Что то сильно напоминает июнь 1941 года.Сталину тоже несколько раз сообщали что Гитлер собирается напасть на СССР но он не верил и говорил что это провокация.
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4 час.
ВВ
Василий Васильев
Хохлы уже давно прошли все &quot;красные линии&quot;, какие только можно было придумать. И заверений из Кремля, что мы жестко &quot;ответим&quot; нашим врагам за нарушение этих &quot;линий&quot; тоже мы слышали неоднократно. А в результате хохлы как бомбили наши города, так и продолжают, причем применяют именно ковровые бомбежки. А мы отвечаем &quot;точечными&quot; ударами - вот такие &quot;жесткие&quot; ответы. На большее у нас, наверное, не хватает смелости... Или чего то другого, что обычному здравомыслящему гражданину России не понять... Видимо для этого надо иметь &quot;особые&quot; мозги...
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3 час.

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