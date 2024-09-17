По поводу ударов ВСУ ракетами США и Британии по РФ Дмитрий Медведев заявил в свой день рождения, что терпение России в вопросе применения ядерного оружия может закончиться: «и тогда всё.
На ракетные удары ответим так, что «мало не покажется» – заявили в МИД РФ: что это может быть, и почему нам прямо не скажут
Комментарии
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Александр Бабин
Что то сильно напоминает июнь 1941 года.Сталину тоже несколько раз сообщали что Гитлер собирается напасть на СССР но он не верил и говорил что это провокация.
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4 час.
ВВ
Василий Васильев
Хохлы уже давно прошли все "красные линии", какие только можно было придумать. И заверений из Кремля, что мы жестко "ответим" нашим врагам за нарушение этих "линий" тоже мы слышали неоднократно. А в результате хохлы как бомбили наши города, так и продолжают, причем применяют именно ковровые бомбежки. А мы отвечаем "точечными" ударами - вот такие "жесткие" ответы. На большее у нас, наверное, не хватает смелости... Или чего то другого, что обычному здравомыслящему гражданину России не понять... Видимо для этого надо иметь "особые" мозги...
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3 час.
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