ОНФ: в почти половине школ РФ детям на переменах не хватает времени на еду

Координационный совет родительской общественности по школьному питанию при Народном фронте и Министерство просвещения РФ провели мониторинг длительности перемен в российских школах и установили, что в 45% учебных заведений на прием пищи детям выделяется меньше 20 положенных минут, а половина школьников не успевает поесть за отведенное время.