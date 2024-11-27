ОНФ: в почти половине школ РФ детям на переменах не хватает времени на еду

Координационный совет родительской общественности по школьному питанию при Народном фронте и Министерство просвещения РФ провели мониторинг длительности перемен в российских школах и установили, что в 45% учебных заведений на прием пищи детям выделяется меньше 20 положенных минут, а половина школьников не успевает поесть за отведенное время.
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