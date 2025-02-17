Осенью прошлого года я приобрел два поддона с бордюрным камнем, затратив на него 11 000 рублей. Тем же временем, я выполнил его монтаж, чтобы сразу разграничить цветники и грядки, и отделить их от дорожек, от мощенного плиткой двора и от отмостки дома.
Посмотрел, как финны отделяют грядки и цветники от дорожек и плитки во дворе. Теперь жалею, что зря потратил деньги на бордюр
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮА
Юрий Ас
И утонут, и периодически насыпаешь грунт в саду, дорожки оказываются ниже и во время дождей грунт будет съезжать на них.
Ответить
18 час.
НК
Наталья Колосова
Лет тридцать назад из окна наблюдала, как учитель труда один и с учениками делал дорожки на пустыре в грязи по колено! Мне тогда казалось, что это Сизифов труд… Он прокапывал канавки-кюветы вдоль воображаемых будущих дорожек. Они становились выше, с них стекала вода, люди ходили только по ним (естественно, вокруг была непролазная грязь), утаптывая их. Параллельно с этим он начал высаживать деревья. Сейчас это парк, с дорожками с твёрдым грунтовым покрытием! Благодарные жители после смерти этого человека поставили ему камень с благодарностью! Так вот, я такие дорожки сделала у себя на даче! Ещё был не закончено строительство дома, кучи мусора и грязь кругом! В свою идею верила только я🤣 И, вуаля! Дорожки твёрдые, покрываются небольшой травкой, раз в три года обновляю кюветы…
Ответить
18 час.
Людмила Лиханова
Ты уже зае...ал своими трактатами во всех статьях на ДРУГИЕ темы. Свали и не порть настроение.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии