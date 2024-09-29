Наличие негативных отношений в подростковом возрасте может быть связано с возникновением тревожных состояний и депрессии во взрослом возрасте

Депрессия и тревожные расстройства у молодых людей В результате исследования, проведённого в Университете Вирджинии (University of Virginia), было выявлено, что некоторые молодые люди могут страдать от тяжёлой депрессии и тревожных расстройств.
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