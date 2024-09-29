Medical Insider

71 подписчик

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Наличие негативных отношений в подростковом возрасте может быть связано с возникновением тревожных состояний и депрессии во взрослом возрасте

Депрессия и тревожные расстройства у молодых людей В результате исследования, проведённого в Университете Вирджинии (University of Virginia), было выявлено, что некоторые молодые люди могут страдать от тяжёлой депрессии и тревожных расстройств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх