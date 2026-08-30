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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кими Антонелли: «Сезон-2025 сделал меня сильнее эмоционально и психологически, несмотря на неудачи»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли поделился мыслями о том, что стал сильнее после дебютного сезона.

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