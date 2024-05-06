Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Доброволец Оголенко ИванСердечно поздравляю командира - Ивана Сергеевича Оголенко, командование и личный состав добровольческого батальона БАРС-10 с годовщиной формирования Отряда! https://t.
Территория Героев...(132)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ребята, бойцы, храни вас Бог, возвращайтесь домой с Победой! Кто отдал свои жизни за нашу Родину, за всех нас - низкий поклон и светлая память!
Ответить
16 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка. Каждое слово и правда и надежда...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии