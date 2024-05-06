Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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  • Yvan
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  • Alex Nемо
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Территория Героев...(132)

Территория Героев...(132)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Доброволец Оголенко ИванСердечно поздравляю командира - Ивана Сергеевича Оголенко, командование и личный состав добровольческого батальона БАРС-10 с годовщиной формирования Отряда! https://t.

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Комментарии
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ВераВерная
Ребята, бойцы, храни вас Бог, возвращайтесь домой с Победой! Кто отдал свои жизни за нашу Родину, за всех нас - низкий поклон и светлая память!
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16 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка. Каждое слово и правда и надежда...
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14 час.

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