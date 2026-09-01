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Пятый канал

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День знаний: история, традиции и приметы главного школьного праздника

День знаний: история, традиции и приметы главного школьного праздника

1 сентября — дата, которая для миллионов россиян означает не просто начало осени, а нечто гораздо более важное.

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