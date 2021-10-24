Вечерняя Москва

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Более десяти станций контроля воздуха заработали в ближнем Подмосковье

Более десяти станций контроля воздуха заработали в ближнем Подмосковье

К работе в ближнем Подмосковье приступили 15 станций контроля загрязнения воздуха. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 24 октября.

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