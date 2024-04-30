Глава МИД Лавров объяснил главе МИД Таджикистана Мухриддину проверки иностранцев

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров во вторник, 30 апреля, позвонил в Душанбе своему коллеге, министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, и разъяснил тщательную проверку прибывающих в Россию иностранных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии