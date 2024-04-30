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Аргументы недели

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Глава МИД Лавров объяснил главе МИД Таджикистана Мухриддину проверки иностранцев

Глава МИД Лавров объяснил главе МИД Таджикистана Мухриддину проверки иностранцев

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров во вторник, 30 апреля, позвонил в Душанбе своему коллеге, министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, и разъяснил тщательную проверку прибывающих в Россию иностранных граждан.

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Комментарии
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может еще и извиниться?а геноцид русскоговорящего населения в 90-е в таджикестане,убили где-то около 200тыс???
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17 час.

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