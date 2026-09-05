Врач призвал при осенней хандре проверить щитовидную железу

Осенью многие жалуются на вялость, апатию и сонливость, привычно называя это осенней хандрой. Однако такие симптомы могут указывать на нарушение работы щитовидной железы, предупредил врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин в беседе с «Газетой.
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