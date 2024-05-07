Профилактические мероприятия Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

15.04.202415 апреля сотрудники Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, а также представители Бобруйской городской поликлиники № 2 провели ряд мероприятий с учащимися Горбацевичской средней школы: профилактическое мероприятие ´Нравственно-половое воспитание в аспекте сохранения семейных ценностей´ (8-11 классы), интерактивный урок ´Хи .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии