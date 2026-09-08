Генпрокурор Украины отправлен в отставку за крышевание мошенников

Генеральный прокурор Украины Кравченко отправлен в отставку.Как выяснилось, каждый мошеннический колл-центр в Харькове был обязан отстегивать в генпрокуратуру Украины 7000 долларов из средств заработанных мошенническим путем.
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