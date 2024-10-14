Ни дня без зрады: МИД Украины накинулся на западного певца за желание выступить в России

В МИД Украины в довольно истеричной тональности отреагировали на, как сказано в посте ведомства в соцсети, «провокационное» высказывание американского артиста Джареда Лето, ранее заявившего о желании провести концерт в России «Ощущение русской энергии Джареда Лето и его желание выступать в РФ — это оскорбление тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», – утверждают в ведомстве Андрея Сибиги.