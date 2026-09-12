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ТАСС

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В ГУ МВД рассказали, как отличить фишинговый сайт от настоящего

В ГУ МВД рассказали, как отличить фишинговый сайт от настоящего

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мошенники создают и используют для хищения средств поддельные фишинговые сайты, адреса которых отличаются от настоящих незаметным символом, что требует особой внимательности и аккуратности при вводе данных.

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