В ГУ МВД рассказали, как отличить фишинговый сайт от настоящего

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мошенники создают и используют для хищения средств поддельные фишинговые сайты, адреса которых отличаются от настоящих незаметным символом, что требует особой внимательности и аккуратности при вводе данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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