«Бостон» в третий раз обыграл «Кливленд» и находится в шаге от выхода в финал плей-офф Восточной конференции

«Бостон» одержал важную выездную победу в матче с «Кливлендом». В ночь на 14 мая в Кливленде (штат Огайо, США) завершился четвертый матч полуфинальной серии плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс».