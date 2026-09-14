В Котласе суд оштрафовал на 240 тысяч рублей нетрезвого водителя мотоцикла

Мужчина заявил, что выпил уже после остановки на КПП, но суд не поверил его версии. Мотоцикл конфисковали.
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