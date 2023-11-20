Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность развития водного хозяйства и высококачественных сельскохозяйственных угодий

Пекин, 17 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал приложить усилия для содействия строительству объектов водного хозяйства в сельскохозяйственной сфере и высококачественному развитию сельскохозяйственных угодий, чтобы заложить прочную основу для обеспечения зерновой безопасности страны.