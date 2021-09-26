Театр абсурда

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Большевики vs русский народ

Большевики vs русский народ

О горячей любви коммунистов к русскому народу сложено немало легенд, перепето и перепито столько песен.

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Православный Коммунист Православный Коммунист
ну если фрицмоген !! то дааа.. ! конечно !!...
Православный Коммунист Православный Коммунист
https://www.youtube.com/watch?v=qscwuhFu5DM&t=1906s
Дмитрий Соловьев
афтор ты лукавый. Потому что нужно разделять тГоцкистов от коммунистов которые были при Сталине и после, вплоть до горбатого. Начиная со Сталина власть работала на НАРОД, пока иуды по сути неотроцкисты опять в верхушку не пролезли, как всегда обманом. Да термин "никто не должен был обьедать" - аккурат про ЕДро и современность.
Андрей Иваныч
всё правда в статье ,на 100%.
Дмитрий Соловьев
да ну ??? а то что при СССР стана развивалась и население РОСЛО - ни слова. так вот, троцкисты это ОДНО, а со СТАЛИНА началось совершенно ДРУГОЕ.
Надежда Владыка
Много в истории было не красивого, но что произошло после 1905 года? конечно во все времена были недовольные и противонародники, вот и случилось то что случилось, не стоит говорить о том что народу нужно а что противопоказано. Так за тем нашлось направление, народу понравилось это направление, народ принял это направление, если бы наш Царь не прислушивался к своим родственникам на тему "Как развиваться России", может жили бы иначе, но Царь не строил заводы и фабрики а те кто строил так им мешали и всё боялись что Россия Матушка будет жить лучше чем Европа. Сравнивать историю времён не стоит, она разная. Народ пошёл на войну что бы отстоять свой дом, страну и родных, народ тоже разный был, кто то сразу в предатели пошёл, думал что ему вернут прежний образ жизни, но не задумывался на счёт того кем он будет в новой жизни и при новом господстве.

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