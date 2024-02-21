Запрет на VPN в России: защита государственной безопасности или ограничение интернет-свободы Елена ГалицкаяСогласно заявлению директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, с 1 марта может быть введен запрет на использование и популяризацию VPN-сервисов в России.