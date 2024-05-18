ВЕСТИ КРЫМ
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ВЕСТИ КРЫМ

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  • ninikooo Митусова
    Так нужно отстранить и устранить/ и все будет хорошо. Предателей нужно наказывать!Аксёнов назвал ус...
  • Людмила
    Шел казак куда-то вдаль. На груди была медаль: «За отвагу», «За победу», «За приятную беседу», «За научные труды», «З...Жителю Крыма дали...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Пора уже сбивать или глушить пиндосовские бпла как наш су обосцал и все.Ночную атаку ВСУ ...

ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 19.05.2024

- Трагическая страница истории: 80 лет назад началась депортация народов Крыма. Каким было отношение к депортированным народам после их возвращения на полуостров? И какую карту Украина пыталась разыграть после воссоединения полуострова с Россией? Долгожданная реабилитация.

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