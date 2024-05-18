ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 19.05.2024

- Трагическая страница истории: 80 лет назад началась депортация народов Крыма. Каким было отношение к депортированным народам после их возвращения на полуостров? И какую карту Украина пыталась разыграть после воссоединения полуострова с Россией? Долгожданная реабилитация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии