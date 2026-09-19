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Татар-информ

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Сергей Когогин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Сергей Когогин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин вместе с семьей пришел на избирательный участок и принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва.

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