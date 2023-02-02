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Лыжероллерную трассу построят в Снежинске

Лыжероллерную трассу построят в Снежинске

Она позволит южноуральским спортсменам тренироваться круглый год. В Снежинске Челябинской области продолжается обустройство лыжного стадиона имени К.

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