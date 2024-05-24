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Олейник: ВСУ осознают потерю территорий и готовы к «корейскому сценарию»

Олейник: ВСУ осознают потерю территорий и готовы к «корейскому сценарию»

Украинские военные понимают неизбежность территориальных потерь, теперь они надеются хотя бы на «корейский сценарий» завершения конфликта, считает участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

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