Олейник: ВСУ осознают потерю территорий и готовы к «корейскому сценарию»

Украинские военные понимают неизбежность территориальных потерь, теперь они надеются хотя бы на «корейский сценарий» завершения конфликта, считает участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
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