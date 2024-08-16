"Суджа" наносит Украине ответный удар

В Курской области наши войска продолжают операцию по ликвидации крупной группировки украинских боевиков, которые, судя по направлениям нанесения ударов, очень хотели захватить газоизмерительную станцию "Суджа", а в идеальном сценарии — еще и повредить Курскую АЭС.