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Вопросы и ответы по ситуации с вторжением ВСУ на территорию России

Вопросы и ответы по ситуации с вторжением ВСУ на территорию России

Вторжение вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область, судя по всему, стало сюрпризом для Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), в связи с чем у многих возник «глобальный» вопрос: как это могло произойти? Попробуем в этом разобраться, разбив «глобальный» вопрос на составляющие его «подвопросы».

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