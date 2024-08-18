Вопросы и ответы по ситуации с вторжением ВСУ на территорию России

Вторжение вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область, судя по всему, стало сюрпризом для Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), в связи с чем у многих возник «глобальный» вопрос: как это могло произойти? Попробуем в этом разобраться, разбив «глобальный» вопрос на составляющие его «подвопросы».