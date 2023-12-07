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Следователи организовали проверку после возгорания свалки на Волхонском шоссе

По словам местных жителей, подобное происходит регулярно. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку после возгорания несанкционированной свалки отходов на Волхонском шоссе.

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